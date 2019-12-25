Роскачество зафиксировало всплеск мошенничества перед праздником 9 Мая

Эксперты считают, что в зоне риска находятся родственники бойцов СВО.

Центр цифровой экспертизы "Роскачества" зафиксировал всплеск мошеннической активности в преддверии Дня Победы. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделали представители профильного ведомства. Специалисты пояснили, что к 9 Мая злоумышленники начали создавать фальшивые сайты, визуально копирующие официальный портал "Госуслуги". Далее на этих онлайн-страницах потенциальным жертвам обмана предлагается оформить якобы социальную поддержку. Эксперты считают, что потенциальная угроза касается родственников участников специальной военной операции (СВО), которым мошенники обещают выплаты от 50 до 200 тысяч рублей.

Как и перед любыми значимыми датами, мошенники действуют по отработанной схеме: запугивают или заманивают обещаниями, торопят с решением и требуют ввести личные данные. Один из главных приемов - заманить жертву на поддельные "Госуслуги" для "получения выплаты". На фишинговом сайте жертва вводит логин и пароль от своей учетной записи на "Госуслугах", а также код из СМС. сообщение от Роскачества

Когда злоумышленники заходят в аккаунт человека, то затем получают всю личную информацию жертвы, включая паспортные данные, СНИЛС, сведения о кредитах и недвижимости. Эти данные аферисты используют для того, чтобы выманивать деньги у самой жертвы или ее близких людей. Для реализации преступного плана мошенники совершают звонки якобы от имени сотрудников МФЦ. В Роскачестве отметили, что о любых выплатах со стороны государства граждан могут узнавать только на официальных ресурсах и самостоятельно переходя на сайты через браузер. Нельзя вводить данные банковских карт, паспорта и коды из СМС на подозрительных онлайн-ресурсах.

Фото: pxhere.com