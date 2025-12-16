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Курьер мошенников забрал у пожилого петербуржца 1 млн рублей
Сегодня, 12:50
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Курьер мошенников забрал у пожилого петербуржца 1 млн рублей

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Мошенники представились сотрудниками службы финансового мониторинга.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказали 5 июня в надзорном ведомстве. 

Мошенники, представившись сотрудниками службы финансового мониторинга, убедили пенсионера в том, что с использованием его персональных данных проводятся незаконные операции. По словам аферистов, пожилой мужчина мог избежать ответственности при передаче средств курьеру для зачисления на "безопасный счет". Так, обвиняемый забрал у потерпевшего 1 млн рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержан пособник мошенников, вынесший из квартиры ценности на 935 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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