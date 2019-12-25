Петербуржец попытался похитить из магазина почти 50 шоколадок

Обвиняемый признался, что хотел забрать сладости для себя.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Как рассказали 4 августа в надзорном ведомстве, в феврале фигурант зашел в продуктовый магазин на Заневском проспекте. Он попытался похитить оттуда около 47 плиток шоколада, однако злоумышленника заметила охрана. На место вызвали сотрудников полиции. Обвиняемый признался, что хотел забрать сладости для себя.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге перед судом предстанет похититель сумки с 33 тыс. рублей. Мужчина успел потратить эти средства.

Фото: Piter.TV