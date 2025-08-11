После пожара на складе в Старицах госпитализированы двое мужчин

Из-за неисправности взорвалась газовая колонка.

Следователи Гатчинского района Ленинградской области проводят проверку по факту травмирования двоих мужчин в деревне Старицы. Об этом рассказали в СК РФ.

Накануне потерпевшие, находясь в складском помещении, включили газовую колонку. Из-за неисправности оборудования возник пожар. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение с ожогами и отравлением угарным газом.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на Piter.TV: на складах Wildberries в Красном Бору ликвидировали открытое горение. Пожар произошел утром 4 августа после попадания БПЛА. Всего силы ПВО уничтожили 17 дронов, есть пострадавший.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти