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После пожара на складе в Старицах госпитализированы двое мужчин
Сегодня, 13:21
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После пожара на складе в Старицах госпитализированы двое мужчин

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Из-за неисправности взорвалась газовая колонка.

Следователи Гатчинского района Ленинградской области проводят проверку по факту травмирования двоих мужчин в деревне Старицы. Об этом рассказали в СК РФ. 

Накануне потерпевшие, находясь в складском помещении, включили газовую колонку. Из-за неисправности оборудования возник пожар. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение с ожогами и отравлением угарным газом. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.  

Ранее на Piter.TV: на складах Wildberries в Красном Бору ликвидировали открытое горение. Пожар произошел утром 4 августа после попадания БПЛА. Всего силы ПВО уничтожили 17 дронов, есть пострадавший. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: пожар, старицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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