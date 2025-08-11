Руль самоката пробил мужчине бедро после столкновения с машиной на Ленинском проспекте

Мужчина на самокате сам врезался в машину.

Сегодня в Кировском районе Петербурга, на Ленинском проспекте, произошло тяжелое ДТП с участием автомобиля и электросамоката.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, мужчина на самокате сам врезался в машину. От удара металлическая рулевая колонка вошла ему в бедро практически до кости.

Чтобы достать пострадавшего, на месте аварии конструкцию самоката пришлось отпиливать – руль так и остался в ноге мужчины. С тяжелейшей травмой его госпитализировали в больницу, о его текущем состоянии пока ничего не сообщается.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга добивается компенсации для пострадавших в ДТП близняшек.

Фото: МАКС / Дорожный Контроль СПБ|ЛО