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Прокуратура Петербурга добивается компенсации для пострадавших в ДТП близняшек
Сегодня, 9:59
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Прокуратура Петербурга добивается компенсации для пострадавших в ДТП близняшек

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В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Прокуратура Пушкинского района провела проверку по обращению матери дочерей-близняшек. В марте водитель автомобиля Subaru выехал на тротуар и сбил их всех на автобусной остановке на Оранжерейной улице в Петербурге. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Пешеходам был причинен вред здоровью различных степеней тяжести, дети до сих пор проходят лечение и реабилитацию, сообщили 4 августа в надзорном ведомстве. 

Прокурор обратился с исковыми заявлениями в суд о компенсации морального вреда. В настоящее время документы рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что молодой водитель, сбивший велосипедиста насмерть, предстанет перед судом в Петербурге. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: дтп, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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