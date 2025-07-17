Прокуратура Петербурга добивается компенсации для пострадавших в ДТП близняшек

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Прокуратура Пушкинского района провела проверку по обращению матери дочерей-близняшек. В марте водитель автомобиля Subaru выехал на тротуар и сбил их всех на автобусной остановке на Оранжерейной улице в Петербурге. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Пешеходам был причинен вред здоровью различных степеней тяжести, дети до сих пор проходят лечение и реабилитацию, сообщили 4 августа в надзорном ведомстве.

Прокурор обратился с исковыми заявлениями в суд о компенсации морального вреда. В настоящее время документы рассматривают.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой водитель, сбивший велосипедиста насмерть, предстанет перед судом в Петербурге.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга