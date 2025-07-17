В Мурино мужчина украл у своей сожительницы ювелирные изделия на 863 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ.

23 июля в полицию Всеволожского района обратилась 49-летняя менеджер из Мурино. Женщина сообщила, что неизвестный подобрал ключи к замку ее однокомнатной квартиры на шестом этаже по Охтинской аллее и вынес оттуда украшения на общую сумму 863 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Раскрыть преступление удалось за 10 дней. 3 августа в 10:00 у дома № 2 по той же Охтинской аллее сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался нигде не работающий 47-летний местный житель – возлюбленный потерпевшей. Выяснилось, что мужчина похитил драгоценности своей сожительницы и сдал их в ломбард.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что полиция пресекла мошенничество с элитной недвижимостью на Пироговской набережной.

Фото: Piter.TV