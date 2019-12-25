Незаконную свалку отходов обнаружили в деревне Екатериновка

По данному факту инициировано административное расследование.

Сотрудники Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области совместно с полицией выявили очередной факт незаконного складирования мусора. Масштабная несанкционированная свалка была обнаружена на территории деревни Екатериновка во Всеволожском районе.

По данному факту ведомство инициировало административное расследование. В рамках проверки инспекторы установят все обстоятельства произошедшего, определят виновных лиц и применят предусмотренные законом обеспечительные меры.

В самом Комитете подчеркнули, что размещение отходов вне специально оборудованных полигонов является грубым нарушением законодательства. Деятельность по обращению с мусором без соответствующей разрешительной документации влечет за собой ответственность.

Стоит отметить, что территория будет оставаться под контролем Эконадзора для предотвращения повторного образования стихийной мусорной площадки. Все детали инцидента сейчас уточняются, к нарушителям будут приняты необходимые правовые меры.

Ранее мы сообщили о том, что суд взыскал с "Леноблзем" 581 млн рублей за свалку отходов IV класса в Тосненском районе.

Фото: Пресс-служба Госэконадзора Ленобласти