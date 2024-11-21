Дроны ВСУ повредили склад Wildberries в Тверской области

Сотрудники склада не пострадали.

В Тверской области ночью отразили атаку беспилотников ВСУ. В результате удара получил повреждения склад Wildberries в поселке Эммаусс, сообщил глава региона Виталий Королев.

Глава региона отметил, что обломком беспилотника частично повреждена стена складского помещения маркетплейса. Среди сотрудников склада пострадавших нет. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы. Также на месте организованы мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта.

В минувший вторник беспилотник ВСУ атаковал логистический комплекс Wildberries под Владимиром. На месте удара вспыхнул пожар, пострадали четыре человека.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 4 августа в Ленобласти в результате падения обломков БПЛА были повреждены склады Wildberries в районе населенного пункта Красный Бор.

Фото: Piter.TV