Неизвестный ранил ножом охранника склада Wildberries в Шушарах

После этого злоумышленник скрылся.

Охранника склада Wildberries в Шушарах неизвестный ранил ножом. Мужчина пришел устраиваться в компанию, пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Накануне к правоохранителям обратился сотрудник складского помещения с информацией о том, что его ударил ножом молодой человек, на вид которому около 25 лет, прямо на рабочем месте. После этого злоумышленник скрылся.

Напавшего ищут полицейские, проводится проверка по факту случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожске задержан подросток, угрожавший ножом прохожему.

Фото: Piter.TV