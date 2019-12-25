Во Всеволожске задержан подросток, угрожавший ножом прохожему

Между незнакомцами произошел конфликт после просьбы одного из них поделиться табачной продукцией.

Задержан нетрезвый 17-летний подросток, который угрожал ножом прохожему во Всеволожске. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 19 ноября на Всеволожском проспекте между незнакомцами произошел конфликт после просьбы одного из них поделиться табачной продукцией. Во время перепалки задержанный достал нож и начал угрожать 42-летнему оппоненту расправой.

Сотрудники вневедомственной охраны направились на место происшествия и пресекли противоправные действия. Подросток доставлен в 128-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств, нож изъяли.

Ранее мы рассказывали о том, что во время конфликта у БКЗ "Октябрьский" таксист ударил коллегу ножом.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти