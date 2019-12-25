В Ленобласти 42-летний разнорабочий погиб при перемещении станка

Во Всеволожске станок насмерть придавил рабочего в производственном цехе.

Во Всеволожске Ленинградской области 42-летний рабочий погиб в результате падения гибочного станка. Следственный отдел по Всеволожску регионального управления СК России возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает News.ru.

По данным следствия, происшествие случилось 6 октября в производственном цехе. Сотрудники организации перемещали гибочный станок, когда оборудование упало на разнорабочего. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.

Следователи рассматривают версию о нарушении требований охраны труда. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы.

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Фото: Piter.TV