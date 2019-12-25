Власти Всеволожска восстановят пострадавший при атаке БПЛА дом

Всем жителям, чьи квартиры пострадали, выплатят компенсации.

Многоквартирный дом во Всеволожске, пострадавший в ночь на 9 ноября из‑за массированного налёта дронов ВСУ на Ленинградскую область, планируют восстановить. Об этом сообщила в "Максе" глава Всеволожского района Лира Бурак.

Сейчас специалисты продолжают оценивать масштаб повреждений. Первоочередная задача, как отметила Бурак, восстановить тепловой контур здания. После этого проведут экспертизу, результаты которой станут основанием для ремонта крыши, стен и окон.

Для жителей, вынужденных покинуть свои квартиры из‑за атаки, в местном Доме культуры работал пункт временного размещения. Тем, чьи квартиры пострадали, предоставили временное жилье в гостинице, остальные жильцы уже вернулись домой.

Администрация района держит ситуацию на личном контроле. Глава района пообещала оказать поддержку семье 38-летней женщины, погибшей в результате атаки БПЛА. Всем жителям, чьи квартиры пострадали, выплатят компенсации. Также материальную помощь получат родственники погибшей.

Ранее мы сообщали, что утром 9 ноября силы ПВО сбили над Ленобластью 113 украинских беспилотников. После падения обломков БПЛА погибла жительница Всеволожска.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)