Во Всеволожске водитель Mitsubishi сбил юного пешехода

В результате мальчик лишился зуба и получил травму руки и ссадины на щеке.

Сотрудники Росгвардии оказали помощь подростку, который пострадал в аварии во Всеволожске. ДТП произошло утром 11 сентября на улице Победы.

Уточняется, что 76-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander наехал на юного пешехода. Несовершеннолетний направлялся в школу. Вневедомственная охрана оградила место происшествия и включила специальные световые и звуковые сигналы, затем вызвала медиков "скорой".

В результате мальчик лишился зуба и получил травму руки и ссадины на щеке. Он был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее на Piter.TV: после массовой аварии во Всеволожском районе госпитализировали четырех человек. Среди пострадавших был 10-летний ребенок.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти