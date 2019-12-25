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Во Всеволожске водитель Mitsubishi сбил юного пешехода
Вчера, 14:52
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Во Всеволожске водитель Mitsubishi сбил юного пешехода

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В результате мальчик лишился зуба и получил травму руки и ссадины на щеке.

Сотрудники Росгвардии оказали помощь подростку, который пострадал в аварии во Всеволожске. ДТП произошло утром 11 сентября на улице Победы. 

Уточняется, что 76-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander наехал на юного пешехода. Несовершеннолетний направлялся в школу. Вневедомственная охрана оградила место происшествия и включила специальные световые и звуковые сигналы, затем вызвала медиков "скорой". 

В результате мальчик лишился зуба и получил травму руки и ссадины на щеке. Он был доставлен в медицинское учреждение. 

Ранее на Piter.TV: после массовой аварии во Всеволожском районе госпитализировали четырех человек. Среди пострадавших был 10-летний ребенок. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: всеволожск, дтп
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей, ДТП, Происшествия,

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