Во Всеволожске водитель Mitsubishi сбил юного пешехода

Сотрудники Росгвардии оказали помощь подростку, который пострадал в аварии во Всеволожске. ДТП произошло утром 11 сентября на улице Победы.
Уточняется, что 76-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander наехал на юного пешехода. Несовершеннолетний направлялся в школу. Вневедомственная охрана оградила место происшествия и включила специальные световые и звуковые сигналы, затем вызвала медиков "скорой".
В результате мальчик лишился зуба и получил травму руки и ссадины на щеке. Он был доставлен в медицинское учреждение.
Ранее на Piter.TV: после массовой аварии во Всеволожском районе госпитализировали четырех человек. Среди пострадавших был 10-летний ребенок.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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