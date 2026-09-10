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После массовой аварии во Всеволожском районе госпитализировали четырех человек
Сегодня, 15:58
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После массовой аварии во Всеволожском районе госпитализировали четырех человек

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Среди пострадавших – 10-летний мальчик.

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла авария с пострадавшими. Об этом пишет 10 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

На трассе А-181 "Скандинавия" в поселке имени Морозова столкнулись два легковых автомобиля и трицикл. По предварительным данным, травмы получили четыре человека, среди которых – 10-летний школьник. Всех их госпитализировали в медицинское учреждение. 

Спасатели напомнили водителям о важных правилах: необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться за рулем и пристегиваться. 

Ранее мы рассказывали о том, что стали известны подробности ДТП с лазурным автобусом на Дворцовом проспекте в Ломоносове. Предварительно, пострадавших нет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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