После массовой аварии во Всеволожском районе госпитализировали четырех человек

Среди пострадавших – 10-летний мальчик.

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла авария с пострадавшими. Об этом пишет 10 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

На трассе А-181 "Скандинавия" в поселке имени Морозова столкнулись два легковых автомобиля и трицикл. По предварительным данным, травмы получили четыре человека, среди которых – 10-летний школьник. Всех их госпитализировали в медицинское учреждение.

Спасатели напомнили водителям о важных правилах: необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться за рулем и пристегиваться.

Ранее мы рассказывали о том, что стали известны подробности ДТП с лазурным автобусом на Дворцовом проспекте в Ломоносове. Предварительно, пострадавших нет.

Фото: Piter.TV