Стали известны подробности ДТП с лазурным автобусом в Ломоносове

По предварительной информации, пострадавших нет.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с автобусом в Петродворцовом районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 10 сентября возле дома на Дворцовом проспекте в Ломоносове водитель общественного транспорта не справился с управлением, совершая разворот, и врезался в ограждение. По предварительной информации, пострадавших нет. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются правоохранителями.

Ранее на Piter.TV: врачи Елизаветинской больницы спасают жизнь мужчины, который попал в аварию на Кольцевой автодороге Петербурга. Велосипедиста сбил грузовик, в его крови обнаружили алкоголь.

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