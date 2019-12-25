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Стали известны подробности ДТП с лазурным автобусом в Ломоносове
Сегодня, 14:47
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Стали известны подробности ДТП с лазурным автобусом в Ломоносове

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По предварительной информации, пострадавших нет.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с автобусом в Петродворцовом районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Утром 10 сентября возле дома на Дворцовом проспекте в Ломоносове водитель общественного транспорта не справился с управлением, совершая разворот, и врезался в ограждение. По предварительной информации, пострадавших нет. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются правоохранителями. 

Ранее на Piter.TV: врачи Елизаветинской больницы спасают жизнь мужчины, который попал в аварию на Кольцевой автодороге Петербурга. Велосипедиста сбил грузовик, в его крови обнаружили алкоголь. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: дтп, ломоносов
Категории: ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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