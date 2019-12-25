Лазурный автобус вылетел на встречку и протаранил забор в Ломоносове

В Ломоносове произошла авария с участием лазурного автобуса. Транспортное средство не вписалось в поворот, выехало на полосу встречного движения и врезалось в забор. Как сообщают свидетели ДТП в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |", на месте инцидента отсутствуют скорая помощь и другие спецслужбы.
По имеющимся данным, пострадавших не видно, а самого водителя рядом с транспортным средством нет.
Обстоятельства произошедшего пока выясняются.
Ранее мы сообщили о том, что ситуацию с ДТП с двумя пострадавшими девушками во Всеволожске взяли под особый контроль.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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