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Лазурный автобус вылетел на встречку и протаранил забор в Ломоносове
Сегодня, 13:42
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Лазурный автобус вылетел на встречку и протаранил забор в Ломоносове

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Обстоятельства произошедшего пока выясняются.

В Ломоносове произошла авария с участием лазурного автобуса. Транспортное средство не вписалось в поворот, выехало на полосу встречного движения и врезалось в забор. Как сообщают свидетели ДТП в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |", на месте инцидента отсутствуют скорая помощь и другие спецслужбы. 

По имеющимся данным, пострадавших не видно, а самого водителя рядом с транспортным средством нет.

Обстоятельства произошедшего пока выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что ситуацию с ДТП с двумя пострадавшими девушками во Всеволожске взяли под особый контроль.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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