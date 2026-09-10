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Ситуацию с ДТП с двумя пострадавшими девушками во Всеволожске взяли под особый контроль

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Федеральный омбудсмен направила обращения в надзорные органы для защиты интересов пострадавших.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова взяла под личный контроль ситуацию с серьезной аварией во Всеволожске. В результате наезда автомобиля на пешеходном переходе две девушки получили тяжелые травмы.

Вместе с уполномоченным по правам человека в Ленобласти Сергеем Шабановым федеральный омбудсмен направила обращения в надзорные органы для защиты интересов пострадавших.

Поводом для вмешательства стала обеспокоенность самих девушек: они опасаются, что виновник аварии сможет избежать наказания.

Ранее мы сообщили о том, что на Бассейной легковушка протаранила скорую помощь, которая везла экстренную пациентку.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 
 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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