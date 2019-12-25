На Бассейной легковушка протаранила скорую помощь, которая везла экстренную пациентку

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства случившегося.

В Петербурге на Бассейной улице произошло серьезное ДТП участием автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля. Как сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев, в момент аварии медики транспортировали экстренную пациентку, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной.

По предварительной информации, спецтранспорт двигался со скоростью около 120–130 км/ч. На одном из перекрестков водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество карете скорой помощи, выехав прямо перед ней. От удара легковую машину отбросило в дерево.

В результате столкновения пострадали два человека: водитель легкового автомобиля и женщина-фельдшер, находившаяся внутри скорой. У медицинского работника диагностированы травмы руки – предположительно вывих или перелом. Пациентка, которую перевозили врачи, серьезных травм не получила – ее оперативно пересадили в другую бригаду для продолжения транспортировки в лечебное учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что ребенок госпитализирован в состоянии клинической смерти после столкновения фуры и Kia на М-11.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)