Ребенок госпитализирован в состоянии клинической смерти после столкновения фуры и Kia на М-11

По факту случившегося полицией организована проверка для установления всех обстоятельств аварии.

В понедельник, 7 сентября, в 19:44 на 674-м километре скоростной автодороги М-11 "Нева" произошло тяжелое ДТП. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 41-летий водитель большегруза МАН TGX протаранил стоявший в правой полосе автомобиль Kia K5. Причиной вынужденной остановки легковушки стала техническая неисправность – у машины спустило колесо, за рулем находился 71-летний мужчина.

В результате удара пострадал 8-летний пассажир Kia. Ребенок был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с признаками клинической смерти. В текущем 2026 году пожилой водитель уже 52 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, а водитель грузовика – 10 раз.

По факту случившегося полицией организована проверка для установления всех обстоятельств аварии.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожском районе пенсионерка погибла при столкновении с самосвалом.

Фото: Piter.TV