В Петербурге 7 октября проверят готовность системы оповещения населения

Впервые специалисты протестируют доставку экстренных сообщений через новый канал "ОПОВЕЩЕНИЕ населения Санкт-Петербурга" в мессенджере "Макс".

В Северной столице 7 октября с 10:30 до 11:00 пройдет комплексная проверка региональной системы оповещения.

Как сообщили в пресс-службе городского Комитета по информатизации и связи, в ходе тестирования в городе на Неве будут включены сирены, а также задействованы радиостанции и телевизионные каналы.

Впервые специалисты протестируют доставку экстренных сообщений через новый канал "ОПОВЕЩЕНИЕ населения Санкт-Петербурга" в мессенджере "Макс". Жителям города рекомендуется сохранять спокойствие – мероприятие носит плановый технический характер.

Ранее мы сообщили о том, что средняя зарплата петербуржцев в мае 2026 года выросла до 128 671 рубля за месяц.

Фото: Piter.TV