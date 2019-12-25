Сад Мариинского дворца летом посетили 27,5 тыс. человек

В пространстве проходили концерты и литературные вечера, выставки и встречи с кураторами, лекции, экскурсии, мастер-классы для детей и взрослых.

В Петербурге сад Мариинского дворца завершил летний сезон. В городском парламенте подвели итоги трех месяцев.

В пространстве проходили многочисленные концерты и литературные вечера, выставки и встречи с кураторами, лекции, экскурсии, мастер-классы для детей и взрослых. Открылся сад в день рождения А. С. Пушкина – 6 июня.

Тематические и авторские экскурсии проводились каждую третью субботу. Среди них – "Мариинский дворец в годы войны. К 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда", "Архитекторы Мариинского дворца" и "Российский Император Николай I". В июле состоялась встреча с участниками проекта "Дачный Петербург", в августе выступили участники и лауреаты культурно-просветительского проекта "Читаем Булгакова". Кроме того, вновь заработала Парадная лестница.

Впервые в этом году практически все временные экспозиции в саду сопровождались авторскими экскурсиями и встречами с кураторами выставок. Пресс-служба ЗакСа

Ранее мы рассказывали о том, что летом Петербург посетили туристы из 59 регионов России.

Фото: пресс-служба парламента Петербурга