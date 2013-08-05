Водные прогулки, концерты и природа: маршруты, чтобы проводить лето в Петербурге

Как проводить летний сезон, рассказывает Piter.TV в подборке мероприятий.

Лето подходит к концу, и в Петербурге начинает холодать. Хоть и у взрослых нет школьных каникул, все равно самые теплые месяцы года выдаются наиболее активными, поскольку солнечный свет стимулирует выработку серотонина – гормона, который часто называют "гормоном радости". Как проводить летний сезон, рассказывает Piter.TV в подборке мероприятий.

Водные прогулки

Первая в списке – экскурсия "Северная Венеция": прогулка на теплоходе по рекам и каналам Петербурга". Она доступна ежедневно и в разное время. К примеру, прокатиться на теплоходе 30 августа получится с 11:00 до 21:00 каждый час. В рамках прогулки посетители увидят мосты, переброшенные через воды рек Фонтанки и Мойки и Крюкова канала. Маршрут: Нева — Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева. В услуги включен также аудиогид.

Кроме того, есть прогулка под названием "Кронштадт с теплоходной прогулкой по фортам", предлагающая познакомиться с Кронштадтом. Гости посмотрят на Якорную площадь, форты города и посетят Морской Никольский собор – главный храм Военно-морского флота России и памятник морякам. В водное путешествие тоже можно отправиться в любой удобный для вас день.

Фото: Piter.TV

Жителям Северной столицы и туристам предлагается экскурсия на сапбордах по реке Оредеж в Ленинградской области, ее проведут 29 и 30 августа. Вы проплывете по живописному маршруту вдоль леса и песчаных карьеров. Место сбора – поселок Сиверский, улица МТС. Существует множество и других вариантов катания на сапах в самом Петербурге: по центральным рекам и каналам, Финскому заливу и в районе известных островов.

Концерты и фестивали

В субботу и воскресенье проведут фестиваль Сергея Довлатова "День Д". Афиша обещает свыше 70 различных событий на нескольких площадках города: в частности, это Новая Голландия, улица Рубинштейна и лекторий "Севкабель Порта". Первая локация станет местом для лекций о неформальной культуре 70-х годов. Выступят Яков Гордин, Лев Лурье, Татьяна Никольская, Валерий Шубинский и Андрей Арьев. Помимо этого, ожидаются четыре премьеры театра, экскурсии по местам писателя, джазовые концерты и квесты.

С 27 по 31 августа проходит Международный фестиваль "Огни большого города" от "Ленфильма". Показы состоятся в кинотеатрах "Ленфильм", "Дом кино", "Родина", киноконцертном зале администрации Петроградского района и на открытых площадках. В программе – 89 полнометражных картин и короткометражек из 15 стран. Организуют и открытые дискуссии известных кинематографистов: они обсудят ИИ-технологии на съемках, экранизацию литературных произведений, будущее отечественного кино и порассуждают о том, как создаются кинохиты.

А на воскресенье на Елагином острове запланирован благотворительный фестиваль "Будь с городом!", на котором выступят Мари Краймбрери, Стереополина, группы "Сова" и "Дурной вкус". Для петербуржцев подготовили бесплатную музыкальную программу и встречи с благотворительными организациями. Каждый сможет присоединиться к волонтерскому движению.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Природные локации

Если вы любите более уединенный и спокойный отдых, можно отправиться на природу. Это могут быть Ораниенбаум в Ломоносове, Стрельна или Зеленогорск.

Ломоносов находится примерно в 70 километрах от центра города, главная его ценность – Большой Меншиковский дворец в стиле петровского барокко. Окружает сооружение парк с аллеями, прудами, павильонами и цветниками. Отдельно выделим Китайский дворец с редкими образцами китайского шелка и росписи в стиле шинуазри.

Стрельна немного поближе – в 25 километрах. Поселок прославлен теми же дворцами и пейзажными парками XVIII и XIX веков. Ключевой достопримечательностью является Константиновский дворец в стиле французского барокко: это было поместье Петра I. Вокруг расположены одноименный парк и еще несколько дворцов.

Зеленогорск, находящийся в 55 километрах от Петербурга, славится тем, что когда-то территория принадлежала Швеции, а затем и Финляндии. Здесь выделяются лютеранская кирха Преображения Господня, вилла "Айнола" из дерева и церковь Казанской иконы Божией Матери с живописным сквером.

Главное фото: Piter.TV