В Ленобласти рост зарплат оказался выше инфляции на 2%

Дрозденко сравнил рост зарплат в Ленобласти.

За первое полугодие 2026 года номинальная заработная плата в Ленинградской области увеличилась на 9,8 %, а инфляция составила 7,8 %. Об этом губернатор региона Александр Дрозденко рассказал в программе "Разговоры о важном". Таким образом, по его оценке, реальная зарплата в области выросла примерно на 2 %. При этом глава региона отметил, что средний показатель не отражает ситуацию во всех отраслях одинаково.

По словам Дрозденко, в некоторых сферах зарплаты растут значительно, тогда как в других их увеличение не позволяет опередить инфляцию. Он также рассказал, что экономика региона развивается неравномерно: объем отгруженной продукции увеличивается, однако индекс промышленного производства с начала года снизился почти на 10 %. На динамику показателя, в частности, повлияли остановки крупных нефтеперерабатывающих предприятий, снижение выпуска на Тихвинском вагоностроительном заводе и сокращение производства на предприятиях, столкнувшихся с конкуренцией со стороны более дешевой продукции из Китая.

При этом в отдельных отраслях зафиксирован заметный рост производства. Выпуск электроники, чипов и оборудования увеличился в 2,2 раза, а производство одежды, включая специальную, выросло почти вдвое. Дрозденко подчеркнул, что для дальнейшего развития региона важно одновременно повышать производительность, обеспечивать предприятия кадрами и увеличивать доходы работников. По его словам, при заключении инвестиционных соглашений власти также ориентируются на то, чтобы зарплата на новых предприятиях на старте была не ниже средней по соответствующей отрасли.

Ранее эксперт рассказал, чем обернется повышение ключевой ставки ЦБ.

Фото: Piter.TV