Эксперт рассказал, чем обернется повышение ключевой ставки ЦБ

Михаил Беляев оценил решение Центробанка РФ.

Повышение ключевой ставки Центральным банком России действительно было ожидаемым, но неверным шагом. Такое мнение в интервью журналистам телеканала "360" сделал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Специалист полагает, что на территории страны сложилась инфляция именно немонетарного характера. К условиям для повышения уровня инфляции в этом случае относятся факторы, на которые государственный регулятор не способен повлиять в среднесрочной перспективе. Речь идет о том, что у России сейчас нет переполнений каналов денежного обращения. В связи с этим, повышение ключевой ставки не оказывает на внутреннюю инфляцию никакого влияния. По мнению Михаила Беляева, власти должны включить в работу механизм Федеральной антимонопольной службы.

Механизм предполагался такой: если есть какие-то инфляционные ожидания у людей, значит предприниматели, чтобы не обманывать этих самых ожиданий, повышают свои цены. То есть у них есть свобода повышения цен. Вот и все, что кроется... Михаил Беляев, экономист

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Фото: Piter.tv