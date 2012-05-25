Набиуллина: без роста ставки экономике грозил эффект "перегретого автомобиля"

Глава ЦБ рассказала о росте инфляционных показателей.

Российская экономическая система не успевает за спросом, поэтому без повышения ключевой ставки от государственного финансового регулятора мог возникнуть эффект "перегретого автомобиля". Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров, поделилась глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Чиновница отметила, что трудовые ресурсы вместе с технологиями и производственными мощностями определяют объективные возможности экономики в стране, а также задают ее потенциал. на текущий момент высокая и устойчивая инфляция говорит аналитикам о том, что экономика отклонилась от своего потенциала и не успевает за растущим спросом.

И если бы мы закрыли глаза на высокую инфляцию и не ужесточали денежно-кредитную политику, экономике это только навредило бы. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но не долго. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт пояснила, что в "условиях перегрева экономики" создание каждой дополнительной единицы товара будет даваться все сложнее и дороже. Это выльется в рост стоимости товаров, который "съест" рост заработной платы и сбережения населения.

Центробанк России повысил ключевую ставку пятый раз подряд, до 16% годовых.

Фото и видео: YouTube / Банк России