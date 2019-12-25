Мошенники стали помещать вирусы в приложения для проверки автомобилей

На российской территории дистанционные мошенники распространяют через поддельные приложения для проверки истории транспортных средств вредоносное программное обеспечение (ВПО), которое дает аферистам похищать финансовые накопления россиян и оформлять на них кредиты.Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, распространенные правоохранительными органами страны.
Злоумышленники размещают в интернете приложения, которые якобы предназначены для того, чтобы установить историю транспортного средства и сведения о его прежних владельцах. Переходя по фишинговой ссылке, заинтересованный в программе человек в реальности загружает на свой гаджет установочный APK-файл с опасным ПО. Далее преступники получают удаленный доступ к мобильному устройству потерпевшего.
Мошенники украли у 77-летней петербурженки 2,9 млн рублей.
Фото: Piter.tv
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