Мошенники стали помещать вирусы в приложения для проверки автомобилей

В полиции объяснили, как аферисты убеждают россиян устанавливать вредоносное ПО.

На российской территории дистанционные мошенники распространяют через поддельные приложения для проверки истории транспортных средств вредоносное программное обеспечение (ВПО), которое дает аферистам похищать финансовые накопления россиян и оформлять на них кредиты.Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, распространенные правоохранительными органами страны.

Злоумышленники размещают в интернете приложения, которые якобы предназначены для того, чтобы установить историю транспортного средства и сведения о его прежних владельцах. Переходя по фишинговой ссылке, заинтересованный в программе человек в реальности загружает на свой гаджет установочный APK-файл с опасным ПО. Далее преступники получают удаленный доступ к мобильному устройству потерпевшего.

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Фото: Piter.tv