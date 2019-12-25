Мошенники украли у 77-летней петербурженки 2,9 млн рублей

Аферисты отправили к пенсионерке курьеров.

Дистанционные мошенники от лица "сотрудников безопасности" обманным путем заставили пожилую женщину передать им 2,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка, проживающая на улице Союза-Печатников, обратилась за помощью в правоохранительные органы 25 октября. Целую неделю ей звонили неизвестные и убеждали "задекларировать" все сбережния, чтобы спасти их от аферистов.

В итоге к 77-летней женщине отправили курьеров. Встреча с ними для передачи наличных происходила в Юсуповском и Екатерининском садах. В итоге, петербурженка лишилась 2,9 млн рублей. Уголовное дело возбудили о крупном мошенничестве.

Накануне сотрудники уголовного розыска установили местоположение пособника аферистов. 21-летнего жителя поселка Шушары задержали на Ростовской улице. Сейчас полицейские выясняют его причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге в колонию отправили курьера мошенников, похитившего у пожилых петербуржцев более 4,3 млн рублей.

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области