В МВД подчеркнули, что скачивать программы нужно только из официальных магазинов.

На российской территории дистанционные мошенники распространяют в популярной социальной сети рекламу приложения с искусственным интеллектом для редактирования фотографий. Соответствующее заявление сделали журналисты из новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, которые распространили правоохранительные органы. В МВД пояснили, что аферисты после установки человеком такого программного обеспечения, получают доступ к мобильному устройству жертвы обмана. Оттуда они похищают денежные средства.

В рамках криминальной схемы злоумышленники предлагают людям скачать по ссылке приложение, которое без лишних усилий с помощью ИИ поможет обработать личный фотоархив. Жертва обмана, переходя по фишинговой ссылке, устанавливает на телефон приложение с расширением "арк". После его установки и перезапуска гаджета, мошенники получают удаленный доступ к этому устройству и далее похищают имеющиеся у россиянина денежные накопления.

Мошенники начали рассылать петербуржцам фальшивые письма от налоговой.

Фото: Piter.tv