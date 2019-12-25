На российской территории дистанционные мошенники распространяют в популярной социальной сети рекламу приложения с искусственным интеллектом для редактирования фотографий. Соответствующее заявление сделали журналисты из новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, которые распространили правоохранительные органы. В МВД пояснили, что аферисты после установки человеком такого программного обеспечения, получают доступ к мобильному устройству жертвы обмана. Оттуда они похищают денежные средства.
В рамках криминальной схемы злоумышленники предлагают людям скачать по ссылке приложение, которое без лишних усилий с помощью ИИ поможет обработать личный фотоархив. Жертва обмана, переходя по фишинговой ссылке, устанавливает на телефон приложение с расширением "арк". После его установки и перезапуска гаджета, мошенники получают удаленный доступ к этому устройству и далее похищают имеющиеся у россиянина денежные накопления.
Мошенники начали рассылать петербуржцам фальшивые письма от налоговой.
Фото: Piter.tv
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