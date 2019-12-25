Киберполиция рассказала, как действовать в мессенджерах для своей безопасности.

На российской территории мошенники используют поддельные аккаунты, выдавая себя за популярных или просто известных людей, а также руководителей государственных органов и организаций. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. Киберполицейские в уточнили, что с таких аккаунтов злоумышленники могут распространять в интернете фейковую информацию, предлагать пользователям участие в фальшивых инвестиционных проектах, а также выманивать денежные средства или пытаться получить персональные сведения о гражданах.

Мошенники продолжают использовать поддельные аккаунты... Для этого они копируют имена, фотографии и другие общедоступные сведения из настоящих профилей. сообщение от киберполиции

Для того, чтобы убедительнее имитировать чужую личность, аферисты могут использовать дипфейки. Речь идет о фальшивых аудио- и видеозаписях, сгенерированных при помощи искусственного интеллекта (ИИ).

В МВД рассказали о способе мошенников украсть учетные записи мессенджеров.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России