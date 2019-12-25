В МВД рассказали о способе мошенников украсть учетные записи мессенджеров

В УБК МВД советуют внимательно проверять адреса посещаемых сайтов и не вводить коды авторизации от мессенджеров на сторонних ресурсах.

На российской территории аферисты похищают учетные записи граждан в мессенджерах, используя для этого поддельные сайты популярных маркетплейсов. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД. Киберполицейские в уточнили, что для начала злоумышленники создают фишинговые сайты, визуально имитирующие популярную цифровую торговую площадку. Внешне такие ресурсы практически не отличаются от оригинального сайта. В результат е знакомый дизайн, привычный каталог товаров и интерфейс создают у пользователей впечатление, что они находятся на реальном сайте выбранного интернет-магазина.

Под предлогом авторизации, подтверждения заказа или получения скидки покупателям предлагают указать номер телефона и ввести код подтверждения, поступивший в мессенджер. В действительности эти данные могут использоваться для входа в чужую учетную запись. сообщение от киберполиции

Когда мошенники получают доступ к аккаунту, то могут рассылать фишинговые сообщения от имени владельца и обращаться к контактам с просьбами о переводе денежных средств. Для дополнительной защиты собственных учетных записей россиянам рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию и регулярно проверять список активных сеансов.

МВД предупредило о мошенничестве с подписками на зарубежные сервисы.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России