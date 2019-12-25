МВД предупредило о мошенничестве с подписками на зарубежные сервисы

В МВД предупредили, что покупка подписки ChatGPT Plus через Telegram-бота в большинстве случаев может быть мошенничеством.

На российской территории мошенники создают в иностранной мессенджере Telegram чат-боты, через которые предлагают оплатить подписку на зарубежные сервисы. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД. Киберполицейские в качестве примера показали ситуацию с чат-ботом, который предназначался для оплаты подписки на ChatGPT Plus. Преступники отправляли жертвам обмана фишинговые ссылки. Они проводили пользователей на страницы, где у них просили указать данные банковской карты. Затем со счета аферисты списывали всю сумму.

Мошенники создают в мессенджере Telegram чат-боты, через которые предлагают оплатить подписку на зарубежные сервисы. сообщение от киберполиции

Правоохранительные структуры подчеркнули, что сейчас бот сменил название и предлагает купить тариф "Премиум" для мессенджера Telegram по цене значительно ниже официальной стоимости. В МВД уточнили, что официального чат-бота OpenAI в Telegram не существует, поэтому нельзя купить дешевую подписку на нейросеть через чат-боты.

Мошенники отправляют фишинговые ссылки под видом отмены скрытой подписки.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России