Мошенники отправляют фишинговые ссылки под видом отмены скрытой подписки

В киберполиции предупредили об угрозе.

На российской территории онлайн-мошенники распространяют фишинговые ссылки под видом ресурсов для отмены скрытой подписки. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД. Киберполицейские уточнили, что для начала на гаджет пользователя поступает тревожное уведомление о том, что якобы подключена скрытая подписка на онлайн-сервис.

Чтобы "отменить" ее и избежать списания денег, мошенники предлагают перейти по ссылке из сообщения, которая на самом деле является фишинговой. На открывшейся веб-странице злоумышленники просят ввести код из СМС для завершения процедуры "отмены". сообщение от киберполиции

После ввода кода жертве на телефон начинают приходить уведомления якобы от технической поддержки единого портала "Госуслуг". В тексте человеку рекомендуется позвонить по указанному телефонному номеру, который в реальности принадлежит мошенническому колл-центру. Также в течение нескольких минут потенциальная жертва получает на устройство сообщения, в которых злоумышленники утверждают, что якобы располагают информацией о месте жительства и банковских счетах жертвы обмана. Таким образом преступники пытаются оказать психологическое давление на граждан.

Напоминаем! Если на ваш телефон поступило подобное уведомление, необходимо прекратить общение. Не вступайте в диалог с собеседниками, закройте вкладку в браузере и поменяйте пароли в важных приложениях. сообщение от киберполиции

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Фото: Telegram / Вестник киберполиции России