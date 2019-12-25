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В киберполиции рассказали, как настроить безопасный поиск в Яндекс Браузере и Гугл Хром
Сегодня, 10:36
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В киберполиции рассказали, как настроить безопасный поиск в Яндекс Браузере и Гугл Хром

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МВД призвали защищать детей от потенциально опасной информации в интернете.

В МВД объяснили, как правильно настроить безопасный поиск в Яндекс Браузере и Google Chrome. Соответствующие данные журналистам привели представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах.  В своем Telegram-канале киберполицейские сообщили подписчикам, что согласно проведенному исследованию, дети начинают пользоваться интернетом с четырёх лет. Уже к 16–17 годам подростки осваивают для себя базовые информационные технологии, а у 24 процентов появляется свой блог.

Учитывая онлайн-риски, родителям стоит использовать специальные настройки программ, чтобы оградить ребёнка от нежелательного контента.

сообщение от киберполиции

В полиции пояснили, что одним из способов будет правильно сконфигурировать поисковые системы в браузерах. В МВД через карточки продемонстрировали ревентивные меры защиты населения от деструктивной информации, которая может встречаться у пользователей в результатах поисковой выдачи.

В МВД предупредили об использовании "звезд" для обмана покупателей.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России

Теги: google chrome, безопасный поиск, киберполиция, мошенничество, поисковые сети, яндекс браузер
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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