В МВД предупредили об использовании "звезд" для обмана покупателей

Покупателю зачастую предлагают внести полную предоплату за заказ и ожидать его получения в течение месяца, но в назначенный день доставки товар не приходит.

На российской территории аферисты могут использовать образы знаменитостей для обмана покупателей в интернете при покупке различных товаров. Соответствующие данные журналистам привели представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В своем Telegram-канале киберполицейские сообщили подписчикам, что сейчас фейковые интернет-магазины реализуют технику и другие товары со значительной скидкой. Такую низкую стоимость они объясняют "доставкой из-за рубежа" или крупной распродажей.

Покупателю предлагают внести полную предоплату за заказ и ожидать его получения в течение месяца. Когда наступает назначенный день доставки, товар не приходит: заказы "застревают на таможне", а деньги не возвращают. сообщение от киберполиции

В МВД уточнили, что для убедительности в рекламе мошенники могут использовать видеоролики с участием известных личностей, сгенерированные с применением искусственного интеллекта (ИИ). В полиции рассказали гражданам, что обезопасить сделку можно, если заранее изучить отзывы на независимых площадках. Также стоит избегать полной предоплаты за товары и услуги. Дополнительно важно оплачивать заказ при получении или через сервисы с защитой платежа, а также игнорировать давление со стороны продавца и спешку. Такие фразы, как "только сегодня", "осталось два товара", "акция заканчивается через час" представляют из себя манипуляцию.

Мошенники придумали схему с "выигрышем в розыгрыше" в Telegram.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России