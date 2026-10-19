Мошенники придумали схему с "выигрышем в розыгрыше" в Telegram

В киберполиции объяснили, как аферисты разводят людей на деньги после "выигрыша" в чатах с призами.

На российской территории объяснена мошенническая схема, которая работает у злоумышленников под предлогом выигрыша в розыгрыше. Соответствующие данные журналистам привели представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В своем Telegram-канале киберполицейские объяснили подписчикам, что аферисты создают группы и каналы с названиями "Добро начинается здесь…", "Добро начинается сегодня…" и другие похожие чаты. В них подписчикам обещают выплатить крупную сумму под предлогом победы в розыгрыше. Для этого пользователя просят перейти по фишинговой ссылке и написать менеджеру. Далее сотрудник якобы "случайным" образом определит победителя.

Для того, чтобы жертва обмана могла "забрать приз", преступники сообщают ей о необходимости перевести около одной тысячи рублей для "подтверждения" банковской карты и обхода блокировок антифрод-системы. Затем мошенники уведомляют человека, что сумма выигрыша увеличилась в несколько раз, поэтому необходимо внести ещё несколько тысяч рублей, а также оплатить "налог". В МВД заметили, что подобным образом обманули 19-летнюю жительницу из Москвы. Суммарно девушка перевела на счета преступников 230 тысяч рублей.

Настоящие организаторы честных розыгрышей никогда не требуют денег для получения приза. Налоги с крупного выигрыша обычно удерживаются официально или декларируются позже, но никак не переводятся на карту незнакомцам или через сомнительных ботов. сообщение от киберполиции

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Фото и видео: Telegram / Вестник киберполиции России