Похищенные деньги поступили жителю Республики Хакасия.

Прокуратура Курортного района Петербурга провела проверку по обращению пожилого мужчины. По данным надзорного ведомства, ему позвонили неизвестные, представившиеся специалистами, и убедили перевести все накопления на "безопасный" счет. В результате потерпевший лишился 300 тыс. рублей. Похищенные деньги поступили жителю Республики Хакасия.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с дропа неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими средствами. Требования удовлетворены, пенсионер получил 300 тыс. рублей обратно.

Ранее на Piter.TV: бдительность сотрудников ППС помогла раскрыть мошенничество на 3 млн рублей в Петербурге. Владелицей денежных средств оказалась жительница Приморского района.

Фото: Piter.TV