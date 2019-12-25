В сумму входили перелет, проживание и активный отдых.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как рассказали в надзорном ведомстве 26 ноября, в декабре прошлого года фигурант похитил у потерпевшего более 5,5 млн рублей, пообещав организовать тур на Камчатку. В сумму входили перелет, проживание и активный отдых – обзорные экскурсии, морские прогулки по акваториям полуострова и походы к вулканам. После перевода средств аферист перестал отвечать на звонки.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: житель Петербурга предстанет перед судом за обман с арендой строительной техники. Знакомый передал фигуранту 4 млн рублей.

Фото: Piter.TV