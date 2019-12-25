Ответственность понес заместитель генерального директора коммерческой организации.

Следствие Гатчины завершило расследование уголовного дела в отношении 59-летнего заместителя гендиректора коммерческой организации. Ему вменяют ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области 25 ноября.

Фигурант, являясь руководителем компании, не обеспечил безопасную эксплуатацию трансформаторной подстанции, которая расположена на территории заправки в поселке Сусанино. Электрооборудование использовалось в неисправном состоянии. В марте 75-летний подсобный рабочий прикоснулся к нему, и мужчину ударило током. Он скончался на месте происшествия.

Допрошены свидетели, исследована техническая документация. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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