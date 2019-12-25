Эксперты объяснили, какая стоимость продукции в среднем по стране.

Сельдь является рыбой с самой стабильной ценой на российской территории, а оптовая стоимость продукции за минувший год не изменилась и составляет 115-117 рублей за килограмм. Соответствующими статистическими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились представители Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ).

Наибольшую ценовую стабильность на российском рыбном рынке по-прежнему демонстрирует тихоокеанская сельдь. Ее оптовая цена за минувший год сохранилась на уровне 115-117 рублей за килограмм. пресс-служба ВАРПЭ

Специалисты отмечают, что в последние недели в опте наблюдается незначительный рост, в районе менее двух процентов, по сравнению с 2025 годом. Таким образом, к 25 ноября вылов тихоокеанской сельди по стране превысил 650 тысяч тонн. Данный показатель на 28 процентов больше аналогичного периода прошлого года. В ВАРПЭ объяснили, что идет активный лов нагульной сельди, а средние цены от местных рыбаков сохраняются на уровне прошлого года.

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Фото: Piter.tv