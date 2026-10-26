В Финский залив выпустили около 9,4 тыс. молодых сигов

Мероприятие было предусмотрено контрактом на капитальный ремонт набережной Мойки.

В Петербурге в Финский залив выпустили почти 9,4 тыс. молодых сигов, вес каждой рыбы составил 15-20 граммов. Мероприятие было предусмотрено контрактом на капитальный ремонт набережной Мойки, рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры 26 октября.

Зарыбление связано с гидротехническими работами. Искусственное воспроизводство позволяет поддерживать численность ценных видов рыб, а также сохранять водные биоресурсы.

Ранее на Piter.TV: в Финский залив выпустили 4,2 тыс. сеголеток сига в рамках заключительной экологической акции года. Молодь выращивали на Никольском рыборазводном заводе имени В. П. Врасского в Новгородской области.

Видео: пресс-служба КРТИ Петербурга