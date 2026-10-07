В Финский залив выпустили 4200 сеголеток сига в рамках заключительной экологической акции года

Выращивание молоди велось на "Никольском рыборазводном заводе им. В. П. Врасского" в Новгородской области.

Накануне состоялась третья и заключительная в этом году экологическая акция по выпуску водных биологических ресурсов в водоемы Петербурга. В Финский залив было выпущено 4200 сеголеток сига, средний вес которых составляет 15 граммов, сообщает пресс-служба "Водоканала".

В пресс-службе городского Комитета по энергетике и инженерному обеспечению уточнили, что местом выпуска стал форт "Великий князь Константин" в Кронштадте. Выращивание молоди велось на "Никольском рыборазводном заводе им. В. П. Врасского" в Новгородской области.

Также сообщалось, что с 2015 по 2026 год в водоемы города было выпущено свыше 55 тысяч различных рыб, в том числе молодь сига, судака, гибрида белого и пестрого толстолобика и атлантического лосося. Подчеркивалось, что только в текущем году в Неву и Финский залив уже выпустили 5500 экземпляров молоди сига и атлантического лосося.

Ранее мы сообщили о том, что контроль импортной животноводческой продукции в Петербурге за год вырос почти на 5%.

Видео: пресс-служба Водоканала Санкт-Петербурга