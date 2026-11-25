Особого внимания требуют насаждения, которые хуже переносят низкие температуры.

В Петербурге чувствительные к холодам растения были утеплены специальным торфяным покрытием. Работы провел городской комитет по благоустройству, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 25 ноября.

Укрылись молодые деревья, кустарники и многолетние цветники. Основная задача ведомства – защитить посадки от морозов и сохранить их до следующего сезона.

Особого внимания требуют растения, которые хуже переносят низкие температуры. Именно для них используется специальное торфяное покрытие. После завершения утепления садовники продолжат следить за состоянием посадок в течение всей зимы.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы выбрали самый чистый район города. Лидером голосования стал Калининский, затем идут Московской и Курортный районы.

Фото: Piter.TV