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В Петербурге стартовала проверка коммунальной техники на готовность к зиме
Сегодня, 11:02
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В Петербурге стартовала проверка коммунальной техники на готовность к зиме

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Данный этап осмотров стал вторым.

В Петербурге с 1 октября на базах автохозяйств районных жилищных агентств стартовала проверка спецтехники и средств малой механизации. В смотре участвуют и управляющие организации, рассказал Жилищный комитет. 

К примеру, за дорогами зимой следят тракторы, минипогрузчики и пескоразбрасывающая техника. Комиссия оценивает каждую единицу техники и всю обеспечивающую инфраструктуру. 

Данный этап осмотров стал вторым. Ранее проверили укомплектованность служб дворниками и аварийными бригадами, запасы материалов и исправность оборудования для плановых и аварийных работ, состояние обогреваемых гаражей, складов для техники, служебных и бытовых помещений, а также экипировку персонала.

Мы подходим к подготовке к зиме как к системной работе. Готовность техники, кадров и инфраструктуры – это не формальные показатели, а вопрос комфорта и безопасности жителей. 

Денис Удод, председатель Жилищного комитета 

Ранее на Piter.TV: Васильевский остров продолжает готовиться к зиме. 

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга 

Теги: жилищный комитет, зима
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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