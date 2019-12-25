В Петербурге стартовала проверка коммунальной техники на готовность к зиме

Данный этап осмотров стал вторым.

В Петербурге с 1 октября на базах автохозяйств районных жилищных агентств стартовала проверка спецтехники и средств малой механизации. В смотре участвуют и управляющие организации, рассказал Жилищный комитет.

К примеру, за дорогами зимой следят тракторы, минипогрузчики и пескоразбрасывающая техника. Комиссия оценивает каждую единицу техники и всю обеспечивающую инфраструктуру.

Данный этап осмотров стал вторым. Ранее проверили укомплектованность служб дворниками и аварийными бригадами, запасы материалов и исправность оборудования для плановых и аварийных работ, состояние обогреваемых гаражей, складов для техники, служебных и бытовых помещений, а также экипировку персонала.

Мы подходим к подготовке к зиме как к системной работе. Готовность техники, кадров и инфраструктуры – это не формальные показатели, а вопрос комфорта и безопасности жителей. Денис Удод, председатель Жилищного комитета

Ранее на Piter.TV: Васильевский остров продолжает готовиться к зиме.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга