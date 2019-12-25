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Васильевский остров продолжает готовиться к зиме
Сегодня, 10:35
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Васильевский остров продолжает готовиться к зиме

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Власти проверили маршрутные карты, организацию вывоза снега и заключенные контракты.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко, заместитель главы администрации Василеостровского района Артем Гырла и директор дорожного предприятия "Центральное" Леонид Орденко проинспектировали готовность острова к зиме. Они проверили маршрутные карты, организацию вывоза снега и заключенные контракты. 

Кроме того, была обсуждена работа с платными стоянками. На территории района предусмотрено порядка 9 тыс. парковочных мест. Для их уборки сформируют 10 мобильных бригад. А на 10 улицах установят знак 3.27 – в ночное время там при необходимости можно будет ограничивать парковку. 

На базе ГУЖА на улице Декабристов посмотрели новую технику – электрический трицикл для перевозки инвентаря по исторической части Северной столицы.

Такие решения позволяют облегчать работу сотрудников и при этом бережно относиться к городской среде.

Евгений Разумишкин, вице-губернатор 

Ранее мы рассказывали о том, что бордюры у ливневок в Петербурге окрасили в желтый цвет для безопасности и удобства. 

Фото: Telegram / Разумишкин 

Теги: василеостровский район, зима
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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