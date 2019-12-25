Васильевский остров продолжает готовиться к зиме

Власти проверили маршрутные карты, организацию вывоза снега и заключенные контракты.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко, заместитель главы администрации Василеостровского района Артем Гырла и директор дорожного предприятия "Центральное" Леонид Орденко проинспектировали готовность острова к зиме. Они проверили маршрутные карты, организацию вывоза снега и заключенные контракты.

Кроме того, была обсуждена работа с платными стоянками. На территории района предусмотрено порядка 9 тыс. парковочных мест. Для их уборки сформируют 10 мобильных бригад. А на 10 улицах установят знак 3.27 – в ночное время там при необходимости можно будет ограничивать парковку.

На базе ГУЖА на улице Декабристов посмотрели новую технику – электрический трицикл для перевозки инвентаря по исторической части Северной столицы.

Такие решения позволяют облегчать работу сотрудников и при этом бережно относиться к городской среде. Евгений Разумишкин, вице-губернатор

Ранее мы рассказывали о том, что бордюры у ливневок в Петербурге окрасили в желтый цвет для безопасности и удобства.

Фото: Telegram / Разумишкин