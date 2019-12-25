Васильевский остров продолжает готовиться к зиме

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко, заместитель главы администрации Василеостровского района Артем Гырла и директор дорожного предприятия "Центральное" Леонид Орденко проинспектировали готовность острова к зиме. Они проверили маршрутные карты, организацию вывоза снега и заключенные контракты.
Кроме того, была обсуждена работа с платными стоянками. На территории района предусмотрено порядка 9 тыс. парковочных мест. Для их уборки сформируют 10 мобильных бригад. А на 10 улицах установят знак 3.27 – в ночное время там при необходимости можно будет ограничивать парковку.
На базе ГУЖА на улице Декабристов посмотрели новую технику – электрический трицикл для перевозки инвентаря по исторической части Северной столицы.
Такие решения позволяют облегчать работу сотрудников и при этом бережно относиться к городской среде.
Евгений Разумишкин, вице-губернатор
Ранее мы рассказывали о том, что бордюры у ливневок в Петербурге окрасили в желтый цвет для безопасности и удобства.
Фото: Telegram / Разумишкин
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