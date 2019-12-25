Медведи вышли на овсяные поля в Ленобласти перед зимней спячкой

Три тысячи медведей готовятся к зиме в лесах Ленинградской области.

В Ленинградской области начался период активной зажировки медведей перед зимой. В это время животные усиленно питаются и набирают жировые запасы. Для этого они выходят на специально подготовленные овсяные поля.

В Лодейнопольском районе инспекторы Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира заметили медведицу с 3 медвежатами. Животные находились на лесной опушке.

Овсяные поля используют в том числе для обеспечения медведей кормом. По наблюдениям специалистов, один зверь за час может съесть до 6 кг зерна. При этом на полях животные способны проводить несколько часов.

Такие места также позволяют инспекторам проводить плановый учет медвежьей популяции. Сейчас численность медведей в Ленинградской области оценивается примерно в 3 тыс. особей. Жителей региона призвали не оставлять пищевые отходы возле дачных участков и в лесу, а также не пытаться самостоятельно кормить медведей.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае медведь вытащил из окна дома пенсионерку и задрал ее.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)