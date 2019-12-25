Медведь вытащил из окна пенсионерку в Красноярском крае и убил ее

Женщина выглянула в окно, среагировав на шум от животного с улицы.

В Красноярском крае медведь напал на 66-летнюю женщину прямо в деревне Верхний Кебеж Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Трагедия случилась в ночь на 16 сентября. Предварительно установлено, что хищник пришел на территорию деревни Верхний Кебеж. Медведь стал ломиться в окно и женщина попыталась его отогнать, но зверь вытащил ее на улицу. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Специалисты предположили, что хищника могли привлечь запахи, доносящиеся из дома. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Горном Алтае медведь вытащил из туристической палатки женщину и растерзал ее на глазах у жениха.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)