Эксперт в области ИИ Лещенко напомнил о правилах использования нейросетей

Владимир Лещенко объяснил, что важно думать о безопасности.

Человек может самостоятельно решить, насколько далеко готов допустить искусственный интеллект (ИИ) в собственную жизнь, однако при использовании различных нейросетей в критической инфраструктуре важны жесткие ограничения. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" дал российский эксперт в области искусственного интеллекта и управления знаниями Владимир Лещенко. Специалист добавил, что самостоятельно применяет технологии для того,ь чтобы сформировать расписание для семьи.

Риск возникает в том, что я пускаю его внутрь своих аккаунтов, календарей. Этот риск фокусируется только на мне, и вопрос в том, насколько я готов допустить машину. Владимир Лещенко, эксперт

Альтернативный подход необходим в тех условиях, когда от работы искусственного интеллекта зависит безопасность других людей. В частности, речь идет о критической инфраструктуре, от которой зависят целые города и общественностью. В этих отраслях допускать полную автоматизацию принятия решений нейросетями абсолютно нельзя. Эксперт добавил, что

Он подчеркнул, что человек всегда должен оставаться участником процесса и сохранять за собой право на окончательное решение.

Cпециалист по нейросетям рассказал о возможностях искусственного интеллекта в расшифровке текстов.

Фото: pxhere.com