В ОП предложили учитывать в рабочем времени учителя часы для чатов с родителями

Владислав Гриб объяснил, как помочь педагогам и не обделить родителей.

На российской территории учителям надо засчитывать в рабочее время общение с родителями в чатах и мессенджерах или же оставлять на это специальные часы. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, в рабочем времени педагога час или полтора следует выделять на личное общение с родителями школьников или общение с ними при помощи интернета. В результате сотрудники не будут тратить на эту важную задачу собственное свободное время.

Считаю, что учителям надо засчитывать в рабочее время или даже выделять специальные часы для общения в чатах с родителями. Телефонные звонки, онлайн совещания - это должно быть за счет не личного, а рабочего времени. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

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Фото: Piter.tv