В ОП предложили сокращать учебный день, если в школе холодно

Владислав Гриб призвал беречь здоровье школьников.

В России предложили сокращать учебный день в младших классах при условии, если температура в учебном заведении опускается ниже 19 градусов, а при температуре ниже 18 градусов - полностью отменять уроки. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Активист заметил, что отопительный сезон уже стартовал в ряде регионов страны.Для начала отопление дают в детских садах, школах и больницах, объектах социальной инфраструктуры. Затем оно поэтапно появляется в жилых домах, офисных зданиях, на торговых и промышленных предприятиях.

Если в помещении школы температура меньше 19 градусов, то уроки в младших классах нужно сокращать. Если меньше 18 градусов, то вообще не проводить. Надо беречь здоровье наших школьников. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Эксперт заметил, что средней и старшей школе необходимо сокращать уроки, если температура в помещении опускается ниже 20 градусов по Цельсию.

В ОП предложили сделать сентябрь облегченным месяцем учебы в школах.

Фото: Piter.tv