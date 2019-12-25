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В ОП предложили сокращать учебный день, если в школе холодно
Сегодня, 10:02
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В ОП предложили сокращать учебный день, если в школе холодно

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Владислав Гриб призвал беречь здоровье школьников.

В России предложили сокращать учебный день в младших классах при условии, если температура в учебном заведении опускается ниже 19 градусов, а при температуре ниже 18 градусов - полностью отменять уроки. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Активист заметил, что отопительный сезон уже стартовал в ряде регионов страны.Для начала отопление дают в детских садах, школах и больницах, объектах социальной инфраструктуры. Затем оно поэтапно появляется в жилых домах, офисных зданиях, на торговых и промышленных предприятиях.

Если в помещении школы температура меньше 19 градусов, то уроки в младших классах нужно сокращать. Если меньше 18 градусов, то вообще не проводить. Надо беречь здоровье наших школьников.

Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Эксперт заметил, что средней и старшей школе необходимо сокращать уроки, если температура в помещении опускается ниже 20 градусов по Цельсию.

В ОП предложили сделать сентябрь облегченным месяцем учебы в школах.

Фото: Piter.tv

Теги: владислав гриб, общественная палата, школа
Категории: Картина дня, Здоровье, Общество, Новости России, Лента новостей,

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